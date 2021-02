Émilie, jeune agricultrice du Pas-de-Calais

Âgée de 35 ans, Émilie Hecquet aime s'occuper des bêtes. Même avec eux, elle fait preuve d'humanité. Diplômée d'une école d'ingénieurs, elle réalise que la ferme familiale dont personne ne peut plus s'occuper à temps plein va disparaître si elle n'agit pas. Par ailleurs, la ferme n'est pas seulement un travail, elle a une valeur sentimentale. Pour diversifier ses revenus et redresser l'exploitation, Émilie s'est formée directement dans une école de boulangerie. Plutôt que de vendre le blé, elle a eu l'idée de le transformer sur place. Quand elle ne produit pas du pain, le blé restant lui permet de confectionner ses propres pâtes. Ses enfants sont les premiers consommateurs de ce qu'elle produit. Quand on reprend une ferme en difficulté, il faut pouvoir se constituer une trésorerie. Elle vend et livre elle-même ses produits. Dans des associations, elle distribue son pain, ses œufs et sa viande. Des clients abonnés qui lui garantissent un revenu chaque mois et qui veulent par-dessus tout défendre leurs producteurs locaux. Émilie ne roule pas sur l'or mais elle est riche des produits auxquels elle croit et des clients ravis.