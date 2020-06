À la rencontre d'Éric Pauget, député et gérant de camping

Les campings ayant reçu le feu vert pour rouvrir, place désormais à une organisation bien ordonnée. Éric Pauget est à la fois député et gérant de camping à Biot (Alpes-Maritimes). À son arrivée sur les lieux chaque matin, il ne manque jamais de jeter un coup d'œil à la presse locale. "Je me tiens au courant de l'actualité politique locale, mais aussi de l'actualité touristique par rapport au camping", nous a-t-il expliqué. Comment s'organise-t-il pour la réouverture de son établissement ?