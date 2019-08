A la rencontre des amoureux de félins, en Haute-Vienne

À Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, Marie Mourier et son compagnon s'occupent de 24 chats. Ils aiment notamment leurs beaux yeux, leurs douceurs et leurs caractères. Ils adorent également jouer avec eux dans leur jardin. Au total, le couple débourse entre 500 et 600 euros par mois pour la nourriture, les soins et la litière de leurs félins. Un budget largement supérieur à la normale, car les Français dépensent en moyenne 60 euros par mois pour leur animal de compagnie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.