A la rencontre des animaux de l’estuaire de l’Orne

Au lever du soleil, l'estuaire de l'Orne se dessine. Dans la fraîcheur de l'hiver, Bruno Morcel ouvre l’œil, il parcourt la baie à la recherche d'oiseaux et se fait discret pour les capturer dans son objectif. L'endroit est idéal et c'est d'ailleurs le lieu de rendez-vous de plusieurs retraités photographes amateurs. Cette partie de l'estuaire est une réserve protégée qui abrite des centaines d'oiseaux migrateurs. Une vraie partie de plaisir et souvent un défi pour ces passionnés. A marée basse, les bancs de sable apparaissent, les promeneurs peuvent à nouveau profiter des chemins de randonnée et admirer le paysage. En plus des volatiles, des phoques ont élu domicile dans la baie depuis près de dix ans. L'espèce est protégée et une association est en charge de les surveiller. Lorsqu'ils sont dérangés, ils ont tendance à repartir dans l'eau alors que ce ne sont pas des animaux marins. Néanmoins, certains promeneurs ont la chance de pouvoir les observer. L'estuaire de l'Orne est paisible, un véritable havre de paix pour les animaux qui y habitent. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos