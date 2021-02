Les artisans de la montagne

Quand les rigueurs de l'hiver poussent les montagnards à se replier dans les fermes et les chalets, les artisans de la montagne, eux, sont toujours à leurs postes. C'est le cas de Christine Pollier, peintre sur bois à Montriond (Haute-Savoie). Pour trouver l'inspiration, elle se base sur ces anciennes photos. Autre artisanat essentiel en montagne, c'est celui de Martine Besson à Abondance. À deux pas de la vieille abbaye, elle a transformé la maison familiale en atelier de couture. C'est un savoir-faire et un service indispensable qu'elle rend à toute la population. Plus haut dans la vallée, Sophie Colombet et Jean Thomazeau sont aussi parmi les derniers à réaliser des bols de berger, une tradition ancestrale de la région. C'est une variante des bols à deux oreilles comme on voit en Bretagne, dont l'une d'elles a été remplacée par une anse. "On va essayer de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir toujours perpétuer la tradition", confie Jean. Des traditions alpines toujours vivaces et des artisans attachants qui font l'âme de ces montagnes de Haute-Savoie. Autant de valeurs à préserver.