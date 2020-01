À la rencontre des bouilleurs de cru en Moselle

Pendant l'hiver, le parfum des alambics ensorcelle la campagne lorraine. À Volmerange-Lès-Boulay (Moselle), Freddy Seigel et ses amis ont transformé le sucre de 140 litres de mirabelles fermentées en eau-de-vie. Après la première passe, ils ont déjà récupéré de l'alcool, mais pour obtenir le schnaps, il faudrait éliminer les impuretés avec une deuxième cuisson. Après de nombreuses heures de patience, les bouilleurs de cru peuvent diluer la boisson avec de l'eau et le savourer à 50 degrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.