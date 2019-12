A la rencontre des collectionneurs de trains électriques de Nancy

A Nancy, une boutique expose ses deux circuits modélisme de ferroviaire, avec un souci du détail qui séduit de plus en plus les passants. Au Cercle Ferroviaire de la ville, des amateurs se réunissent une fois par semaine afin de partager leur passion et de tester un locodrome. Et dans cette association, les commandes des circuits sont de plus en plus précises grâce au numérique. Ici, le challenge est de réussir les décorations en miniature autour des trains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.