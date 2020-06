À la rencontre des confinés volontaires de la station Concordia, au cœur de l'Antarctique

A la station franco-italienne de Concordia, la température monte jusqu'à -30° C en été, et descend jusqu'à -80° C en hiver, sans compter le vent. Camille Bréant, chimiste et glaciologue, avec onze autres scientifiques vont pourtant y passer douze mois pour des études sur l'atmosphère. Médecins, mécaniciens et techniciens font fonctionner la station, qui se doit d'être autonome vu qu'elle est coupée de toute liaison avec l'extérieur pendant neuf mois. Comment ces scientifiques vivent-ils leur confinement volontaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.