Les éleveurs de veaux du Ségala

Sur les plateaux du Ségala (Aveyron), chaque jour au petit matin et le soir venu, les meuglements des veaux d'Eric Nadal résonnent. Dans la commune, l'élevage de veaux se perpétue depuis des siècles. Il y a 27 ans, cette viande a été classée Label Rouge. Pour obtenir ce signe de qualité, les agriculteurs doivent respecter la tradition de leurs ancêtres. Un savoir-faire qui donne à la viande son côté tendre et sa couleur rosée. Aujourd'hui, 610 paysans continuent d'élever le veau du Ségala. Près de 50 ans en arrière, chaque famille possédait le sien. De l'autre côté de la rivière Aveyron, les femmes concoctent des produits dans l'auberge. Amoureuse de son village, Nicole Fagegaltier a repris le bistrot et en a fait un restaurant étoilé. Au fil des décennies, elle et sa sœur Michèle ont vu Belcastel se métamorphoser jusqu'à devenir l'un des plus beaux villages du pays. Entre deux demeures, au détour d'une ruelle, Michèle a aménagé un petit jardin avec autant d'herbes qui permettent de préparer une bonne salade et surtout d'aromatiser notre veau du Ségala. Pour midi, Nicole et son mari ont prévu une côte généreuse de 800 grammes. Le secret c'est l'assaisonnement. Et les produits du terroir sont à l'honneur.