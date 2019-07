A la rencontre des fournisseurs de casoars de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

Le casoar est la touffe de plumes ornant la coiffure traditionnelle de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Virginie et Katell sont les dernières plumassières à les fabriquer. Pour une belle cascade, il faut 4 plumes de différentes tailles. Pour chaque coiffe, il faut au moins 128 pièces et huit heures de travail. Une fois la fabrication terminée, ces casoars peuvent se conserver près de dix ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.