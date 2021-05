À la rencontre des oiseaux migrateurs dans le golfe du Morbihan

C'est un spectacle de rêve pour les ornithologues amateurs. Sur un marais breton, des oiseaux migrateurs leur offrent un ballet grandeur nature. "C'est grandiose. C'est le calme" ; "Ça m'étonne que des oiseaux tous les ans, et des fois les mêmes, reviennent ici", affirment certains. Dès le mois d'avril, le golfe du Morbihan sert de vaste aire de repos aux oiseaux migrateurs. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres avant de se poser dans les marais. David et Rita viennent les compter et étudier ce grand chassé-croisé. Il faut être bien équipé pour espérer apercevoir certaines espèces. David, lui, a son oreille. Le passionné vient d'entendre le son d'un courlis corlieu. "Il passe très haut dans le ciel à plus de 1 000 mètres d'altitude. Des fois, il s'arrête un peu pour manger et reconstituer des réserves de graisse", explique ce dernier. Il est temps de laisser ces grands voyageurs en paix, car certains ont encore besoin de repos. Dans quelques jours, ils devront reprendre leur envol et poursuivre leur périple.