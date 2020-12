Les Samis de Laponie

Les plaines enneigées de Laponie, en Finlande, se trouvent tout au Nord du monde. Cette immensité et cette adversité, ceux qui les racontent le mieux ce sont les Samis. Ce dernier peuple autochtone d'Europe s'est installé dans le grand Nord à la fonte des glaciers, il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, beaucoup sont éleveurs de rennes. Cet animal est un emblème de la culture sami, mais aussi une source de viande, de lait, de cuir et de fourrure. Les températures extrêmes sont courantes en Laponie. En hiver, le lac est gelé, avec environ 20 cm de glace. Markku Ahonen s'y rend avec sa femme, trois fois par semaine, pour pêcher. Il utilise une technique traditionnelle, comme au temps de leurs ancêtres. Truites, brochets, perches... le lac est généreux, mais uniquement quand il le veut. Durant la nuit polaire, le soleil ne se lèvera pas pendant plus d'un mois et la lumière n'apparaît que pendant trois heures par jour. C'est une période de l'année très calme et sereine. L'occasion de profiter d'un spectacle que seules ces hautes latitudes polaires peuvent nous offrir.