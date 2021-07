A la rencontre des sapeurs-pompiers volontaires dans le Bas-Rhin

Dans cet exercice, les stagiaires vont apprendre à affronter un feu quasiment en situation réelle. Le camion progresse grâce aux indications fournies par le chef de groupe. Denis, 22 ans, est en formation et il va intervenir sur l'incendie. Les hommes arrivent sur la zone. Ils vont progresser en suivant une ligne de feu fictive. L'objectif est d'apprendre et de mettre en application les bonnes pratiques. Chaque pompier connaît son rôle. Qu'il soit volontaire ou professionnel, la formation est la même. Ces pompiers volontaires pourront intervenir sur tous les théâtres d'opération peu importe la région. Autre domaine d'intervention : le secours à la personne. Manuela termine sa formation en situation proche du réel, supervisée par un pompier spécialisé. A 48 ans, elle s'est engagée pour se rendre utile. Dans le département, 300 volontaires sont engagés par an. "C'est important de promouvoir le volontariat pour pouvoir renouveler perpétuellement notre effectif", assure Jérôme Boulanger. Renouveler les effectifs, assurer la continuité des secours, désormais, Manuela va devoir partager son temps entre un métier de commerciale et sa nouvelle vocation.