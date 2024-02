À la rencontre des vaches à poils longs

Dans l'immensité des paysages écossais, elles ont trouvé leur pâturage idéal. Les vaches des Highlands résistent au mauvais temps grâce à leurs longs poils. Leurs cornes imposantes leur donnent une silhouette emblématique. Dans un champ de l'ouest de l’Écosse, les visiteurs du jour sont Français. Éleveurs de vaches des Highlands dans l'Hexagone, ils sont venus s’instruire et pourquoi pas ramener une vache de plus à la maison. Avec leurs yeux sur le côté, pas de problèmes de vision malgré leur grande frange, un style unique. Le guide, Stuart, s'occupe de 50 vaches, une passion intarissable. À Oban, deux fois par an, c'est le paradis des vaches des Highlands. Ne vous fiez pas à leur pas lourd en défilé, ce sont bien des stars à la mise en beauté exigeante de la tête aux pieds. Sitôt jugés, les vaches et taureaux sont vendus aux enchères. Réputés pour leur viande peu grasse, les prix des bovins vont de 800 euros à plus de 35 000 euros. Ce marché attire éleveurs professionnels, amateurs et touristes. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor