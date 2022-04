A la rencontre du dernier tailleur de fourches du pays

C’est un savoir-faire ancestral. Dans le village de Sauve (Gard), on fabrique des fourches depuis le douzième siècle. Et pour ne pas les voir disparaître, Mickael Gstalder a repris le flambeau, il y a six ans. Le temps est compté, il n’a que 30 minutes pour façonner la branche. La dernière étape est de donner à la fourche sa courbe finale. La branche est soigneusement sélectionnée parmi des arbres méditerranéens vieux de 200 ans, des micocouliers. Mikcael a l’œil, il doit choisir le bourgeon qui donnera naissance aux trois becs de la fourche. C’est cette fabrication que viennent suivre attentivement les élèves de CM2 du village. Giuseppe, un des élèves, a déjà quelques idées derrière la tête. Il souhaite prendre la relève. Il n’y a pas que les visiteurs de passage qui peuvent se l’offrir pour une quarantaine d’euros. Sébastien Leconte de Bièvre, employé municipal de Sauve, les utilise pour son travail. Il entretient les routes communales. Ces fourches font la fierté de ce petit village du Gard, car elles sont rares. Seules 300 pièces sont fabriquées chaque année. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Chastagner