A la rencontre du groupe San Salvador

Des voix puissantes et un style dépouillé au seul rythme des percussions. Au carrefour de plusieurs influences, le groupe San Salvador puise une partie de son inspiration dans la musique traditionnelle occitane. Des sonorités, mais avant tout une liberté de création et d'interprétation propre à la culture paysanne. Amplifiée bien plus qu'acoustique, leur musique résonne depuis quelques années sur les scènes des plus grands festivals. Il y a tout juste un an, une série de quatre concerts aux États-Unis leur a valu un article du New York Times. Frère, sœur ou amis d'enfance, les membres du groupe vivent dans le massif des Monédières en plein cœur de la Corrèze. Le nom du groupe vient d'ailleurs d'un petit village, Saint-Salvadour, auquel ils ont enlevé une lettre pour mieux cultiver leur singularité. Dans ces paysages, une référence demeure pour ce groupe : la langue occitane à laquelle ils sont attachés sans pour autant la pratiquer. Reprenant des textes originaux centenaires, leurs chansons dépeignent la vie sociale d'autrefois.