Des "sneakers" made in France

Ce sont en apparence de simples baskets de ville confortables, mais elles ont surtout une particularité par rapport aux autres sneakers que l'on trouve dans le commerce. C'est d'ailleurs ce qui a plu à Thomas, comme aux 400 autres clients qui en ont déjà achetés. "C'est du local, tout est fait dans un rayon de 60 à 80 km maximum de Limoges. Du coup, elles sont uniques et on me demande souvent où est-ce que je les ai trouvées", raconte le jeune homme. La fabrication de ces sneakers a démarré en fin d'année dernière dans un garage transformé en atelier. Le concepteur est issu d'une famille dans la chaussure depuis sept générations. Il met un poids d'honneur à se fournir au plus près de chez lui. Et quand ce n'est pas local, c'est en partie recyclable pour la semelle, ou biodégradable pour celle à l'intérieur. Chaque paire nécessite en moyenne trois heures de main d’œuvre, et derrière les machines, une doublure en cuir qui fait toute la différence. Ce qui séduit aussi les acheteurs, c'est la possibilité de personnaliser à l'infini ces chaussures au prix de 139 euros pour les femmes et 149 pour les hommes.