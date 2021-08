À la rencontre d'un carrossier d'exception à Strasbourg

En voilà une antiquité : un Peugeot 203 de 1953. Une pépite préservée des outrages du temps dans cet atelier. Malgré leur grand âge, ces belles-dames vont toutes retrouver leur jeunesse et une nouvelle vie. À leur chevet : Hubert Haberbusch, un maître d'art en carrosserie et le seul dans l'Hexagone. Il leur consacre sa vie depuis près de 50 ans avec toujours la même fascination. Hubert voit la merveille partout. Souvent, ses clients arrivent avec châssis et moteur uniquement. Au maître d'art d'habiller la voiture, comme il était courant dans les années 30. D'après lui, chaque carrossier avait son style qui permettait de distinguer les voitures. "C'est ça qui est dur à transmettre : d'avoir un certain goût et un œil efficace", précise-t-il. Ces atouts, son ancien élève Isaak Rensing les a affûté au fil des années auprès du maître. À tel point qu'il est devenu son associé. Lui aussi est un virtuose de la carrosserie, capable de remodeler n'importe quelle voiture de A à Z. À partir d'une photo, il peut tout reconstituer. Transmettre ce goût du travail et cette envie d'aller vers la perfection à la jeune génération, c'est ce qui importe le plus à Hubert Haberbusch.