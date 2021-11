À la rencontre d'un collectionneur de 4L

En 60 ans, elle n'a pas pris une ride. Robuste et un peu cabossée, c'est bien ce qui fait son charme. C'est tellement magique que Thierry Guillot possède 78 Renault 4L dont ce modèle de collection, numéroté 923. Pour lui, il n'y a pas mieux que la vieille mécanique pour sillonner le département du Jura et admirer la vue. L'avantage : elle tient tout type de route. "La voiture est conçue pour passer partout", se réjouit Thierry. Il en propose quelques-unes à la location pour 45 euros la demi-journée. Depuis ses 18 ans, il se passionne pour le modèle. Il accumule les 4L au fil des années pour créer sa collection dont il nous dévoile quelques pièces uniques. Ces voitures, Thierry en prend grand soin. Dans une ancienne ferme, il les restaure une à une jusqu'au dernier coup de polish. "On a plus le plaisir de conduire une 4L qu'on a réparée soi-même que si on l'a achetée toute faite", lance-t-il. Le démarrage n'est pas si simple. Dans quelques années, une 4L électrique devrait voir le jour mais le modèle d'origine restera un mythe indétrônable.