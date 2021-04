A la rencontre d’un collectionneur de machines agricoles

Motocyclette ou grand vélo, chaud devant ! Benoît Jouclar est un fou du guidon et aussi du volant. Mais, il est surtout fou de belle mécanique et a transformé la ferme familiale en un immense musée où se côtoient des centaines de tracteurs toutes générations, des engins agricoles, des voitures et des vieux tacots. Et quand il klaxonne, c'est pour lancer la visite et là, rien ne l'arrête. L'histoire de cette incroyable collection a commencé il y a 30 ans. "Je suis parti à quatorze ans à la recherche du tracteur de mon grand-père", confie-t-il. Dans cette salle qu'il appelle sa caverne, les plus beaux modèles se côtoient : solex, vieux scooter, et mobylettes, les fameuses bleues. A l'extérieur, des galeries entières de Simca, Peugeot et autres modèles plus récents. Un véritable voyage dans le temps. Il faut noter que la plupart des véhicules exposés ici sont en état de marche. Un simple coup de manivelle pour certains, un tour de clé pour d'autres et pour Benoît, le plaisir d'une symphonie mécanique.