A la rencontre d’un collectionneur de mobylettes dans le Calvados

Qu'importe la cylindrée, la devise de Luc Le Gleuher c'est rire et amitié. "L'esprit de mobylette, c'est d'avoir 60 piges et de se marrer comme un gamin de quatorze ans", déclare-t-il en position de recherche de vitesse sur sa Peugeot 101. Il y a dix ans, Luc a ouvert son musée privé autour de la locomotion. Les amis viennent y bricoler. On y trouve de tout : vélos, mobylettes, motos, voitures, camions... Dans cet ancien atelier de couvreur, Luc a réuni 50 ans de dons et de trouvailles en tout genre. Certains objets ont d'ailleurs une histoire particulière. Des deux-roues, il y en a dans tous les styles mais pas de toutes les époques. La plus ancienne date de 1928. Mais les Trente Glorieuses sont sa période préférée. Collectionneur, chineur, Luc est avant tout un passeur. "Je récupère des choses d'avant pour me faire plaisir maintenant et de faire voir aux gens de demain", dit-il fièrement. Station 70 est depuis dix ans un joyeux bazar, à l'image du bonhomme : attachant, authentique et chaleureux.