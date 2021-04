À la rencontre d’un collectionneur de téléphones fixes

Vous vous souvenez sûrement des sonneries et des cadrans rotatifs de S63. Et pour cause, cet appareil était le téléphone de millions de Français dans les années 70. Vous les pensez disparus, les voilà de nouveau très prisés. Depuis dix ans, Sébastien écume brocantes et sites Internet à leur recherche. Dans son garage, il démonte, polit et dévisse pendant des heures. Le collectionneur de téléphones fixes nous montre un modèle daté de 1976. Une fois réparés, il les revend à 120 euros sur son site Internet. Près de 5000 appareils sont passés entre les mains de ce passionné et certains sont plus rares que d'autres. Le réseau téléphonique historique est voué à disparaître. Mais Sébastien a pensé à tout. Il ajoute à ces téléphones un petit boîtier. "Ça ne se trouve pas dans les commerces. C'est une fabrication artisanale", explique-t-il. C'est son astuce pour les rendre compatibles même avec une box Internet et donner à ces objets d'hier une chance d'avoir un avenir.