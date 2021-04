A la rencontre d’un collectionneur de vélos du XIXe siècle

Au détour d'un chemin, nous rencontrons des amoureux de vélos anciens. Après trois petits tours de roue dans la campagne solognote, nous partons pour un voyage dans le temps. Ces vélos ont plus d'un siècle et n'ont pas le temps de prendre la poussière. Grâce à des passionnées, ils battent le pavé. Mais avant de pouvoir chevaucher ces "belles d'hier", il a fallu les restaurer. Et tout se passe chez Alain Cuvier. Depuis plus de 40 ans, Alain Cuvier est un sauveur de biclou. Il les exhume dans des greniers et des caves. Sa dernière trouvaille : un vélocipède d'enfant de 1895, un modèle rare et précieux. Par ailleurs, quand il est avec ses vélos, le collectionneur est un homme heureux. Empiler des vélos dans le fond du garage, ce n'est pas le truc d'Alain. Pour partager sa passion, l'ancien charpentier s'est construit un bâtiment qui abrite ses plus belles pièces, son musée privé. C'est une maison pour raconter leur histoire mais aussi LA grande histoire. Par ailleurs, le vélo ancien, c'est l'éloge de la lenteur et le goût pour les balades originales entre amis.