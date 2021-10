A la rencontre d’un cordonnier de montagne à Grenoble

C'est un homme de l'ombre qui vous permet d’atteindre des sommets. Dans son milieu et à Grenoble, son surnom pourrait être le "chausse montagne". Depuis 1976 dans son atelier, Henri Canin fabrique à la main des chaussures de marche. En 40 ans, il est devenu l'allier indispensable des montagnards pour gravir ou dévaler les pentes. De la chaussure de randonnée au chausson d'escalade, ici, on ne lésine pas sur la robustesse. A 72 ans, ce cordonnier a transmis son savoir à Christophe, son ancien apprenti. Mais à la retraite, il revient une semaine sur deux et retrouve avec plaisir ses clients. "Des gens qui travaillent comme ça ils ne sont pas très nombreux" ; "ce n'est pas important, c'est indispensable parce que sinon, on est obligé à chaque fois d'acheter du matériel neuf", lancent quelques-uns. Entre le comptoir et la machine à coudre, Marianne la fille d'Henri, tente de donner une seconde vie à ce chausson de ski en très mauvais état. La maison Canin croule sous les commandes de fabrication et de réparation. Elle cherche à embaucher de nouveaux salariés.