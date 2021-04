Portrait d'un éleveur de lamas, en Gironde

Chaque jour, Joël et Florence rendent visite à leurs lamas. Pour eux, c'est devenu un rituel. Il y a 20 ans, le couple s'est lancé dans l'élevage de ce drôle de camélidé. "Je suis tombé amoureux du lama. Et maintenant, c'est ma passion. Je les adore, je suis à leurs soins au quotidien", confie Joël. Ces animaux originaires d'Amérique du Sud se plaisent beaucoup en Gironde. Mais avec l'arrivée de l'été, Joël doit les tondre. Cette laine très épaisse n'est pas adaptée aux fortes chaleurs estivales du sud-ouest du pays. Par ailleurs, le lama est connu pour avoir du caractère. Il peut même aller jusqu'à cracher pour se défendre, mais Joël les traite avec douceur et jamais ses quinze pensionnaires ne s'aviseraient de s'en prendre aux hommes. Régulièrement, le couple s'offre une petite virée dans les vignobles en compagnie de leurs bêtes et les promeneurs sont rarement indifférents. Les lamas adorent se nourrir d'herbe, de feuilles de ronce et d'arbustes. Ils sont donc précieux pour l'entretien des prairies et le débroussaillement. Et puis leur présence dans nos campagnes offrent à leurs propriétaires un dépaysement assuré.