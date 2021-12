À la rencontre d'un incroyable collectionneur de jouets à Venise

Ce matin-là dans la région de Trévise, Giancarlo Caprioglio n'est pas un chineur ordinaire. Au milieu des allées d'une petite brocante du village de Roncade, c'est toujours auprès des jouets que son regard s'illumine. "Un jour, ma grand-mère a pris tous mes jouets qui étaient dans la cave pour les donner à des enfants pauvres. J'avais six ans. Je me suis dit que je les rachèterais quand je serais grand", a-t-il expliqué. Son rêve s'est réalisé, 70 ans plus tard. Giancarlo Caprioglio vous fait découvrir un endroit qui n'a jamais été ouvert au public : une caverne d'Ali Baba. Le médecin ophtalmologiste a constitué l'une des plus grandes collections d'Europe. Des trésors achetés dans des magasins, récupérés dans des réserves poussiéreuses du monde entier. Ce musée privé nous plonge dans la saga de l'industrie du jouet aux XIXe et XXe siècles. Dans ses grands hangars ultra-sécurisés, il possède aussi de grands jouets. Une Jaguar XK120 de 1947, la première voiture à atteindre les 200 km/h. Sa cote aujourd'hui : 350 000 euros. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Delporte, B. Bedarida