À la rencontre d'un maraîcher passionné dans l'Aveyron

Il est impossible de résister à l'appel de l'été à venir déguster les fruits gorgés de soleil que l'on attendait tant. Et on se laisse tenter en faisant le plein de sucre, de vitamines et de bonne humeur. Certains ont pris des melons, des pêches, des abricots et des brugnons pour la semaine. "Ils ont l'impression d'être en vacances", lance Flavien Delrieu, maraîcher. Sur le marché de Villefranche-de-Rouergue, Flavien a son fan-club. Tous sont séduits par la fraîcheur de ses produits. "Ça a été ramassé hier matin, hier après-midi. Le client va le manger à partir de ce midi", a-t-il expliqué. À ses côtés, il y a aussi Christian Delrieu, le papa. Chez eux, on cultive les fruits d'été depuis au moins quatre générations. On cultive aussi l'art de cueillir, comme celle des abricots par exemple, au bon moment et à la bonne couleur. "Le rouge et du jaune à l'extrémité des branches. Ce sont les premiers qui ont mûri", explique Christian. Dans le verger de Flavien, sur quinze hectares, il y a 60 variétés de pêches, de nectarines et d'abricots. C'est la promesse d'un été riche en saveurs, au moins jusqu'en septembre.