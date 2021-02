Un musher et ses chiens dans le Haut-Jura

Daniel Melina fait du chien de traîneau depuis plus de 30 ans dans la région, et le plaisir est toujours le même. Le ventre dans la neige, ses chiens sont entraînés pour être endurant et courir jusqu'à 30 km/h. Mais avec la quantité de poudreuse qu'il y a en ce moment, ils vont moins vite et le musher doit s'adapter. Axelle Ponthenier, jeune musheuse, travaille avec Daniel depuis trois ans et fait passer le bien-être de ses chiens en priorité. Ces animaux sont de la graine d'athlète qui nécessite une vigilance permanente. Quand les chiens se reposent, Daniel se rend à 10 km de là, dans son atelier de fabrication de traîneau, l'unique dans le pays. A sa création dans les années 80, pas de formation pour apprendre comment faire, juste le sens de la débrouille. Au fil des années, le plastique et l'aluminium ont remplacé le bois dans le processus de production pour plus de performance. Pour la cinquantaine de traîneaux vendus chaque année, le musher tient à maintenir une fabrication artisanale. Daniel passe des nuits entières à l'atelier, mais ne se lève pas un matin sans partir en balade avec ses 35 chiens.