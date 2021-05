À la rencontre d'un passionné de paniers

Si vous cherchez André Monreisse, il y a de grandes chances de le trouver dans son atelier. Sous ses yeux naissent des paniers en rotin ou en châtaignier. Cet ancien conducteur de train aurait très bien pu être artisan pour travailler de ses mains patiemment et toujours passionnément. Sans stress, André tresse des paniers au grès de ses envies et de ses coups de cœur. Juste pour le plaisir, il offre gratuitement ses paniers personnalisés aux voisins, commerçants et amis. L'un de ses dernières œuvres a été offert aux propriétaires d'un château à 35 km de chez lui. Avec une trentaine de créations par an, ce dynamique retraité commence à avoir une belle collection. S'il a déjà rencontré de nombreuses personnalités, tous ces paniers n'ont pas encore trouvé leur destinataire. "J'ai eu envie de me faire plaisir. J'espère bien rencontrer Miss France dans l'année. C'est mon défi", confie-t-il. Un panier comme un cadeau, André ne demande rien d'autres que de pouvoir réaliser encore longtemps de belles rencontres amicales et bienveillantes.