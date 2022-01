À la rencontre d’un passionné de voitures de collection

Seul dans son atelier, Olivier Giard ne s’ennuie jamais. Ce passionné de mécanique restaure des voitures vintages. Enfant, il rêvait en voyant ces voitures. Aujourd’hui, il leur permet d’avoir une nouvelle vie. Cet ancien ingénieur dans l’électronique a même fait de sa passion son métier. Depuis son plus jeune âge, les automobiles l’attirent, en particulier les anciens modèles, comme cette Karmann. "Les voitures de collection me feront toujours rêver parce qu’elles ont une ligne, un charme. Elles ont quelque chose qui sort de l’ordinaire", confie-t-il. Sophie s’est laissée tenter par l’une des voitures d’Olivier : une MGB Cabriolet, sa première voiture de collection. Et elle ne le regrette pas. "On réapprend à conduire. C’est vraiment la conduite traditionnelle par rapport à nos voitures actuelles", explique-t-elle également. Pour Olivier, c’est toujours une émotion particulière de terminer et de vendre une voiture. C’est l’aboutissement, et je suis assez fier de ça, affirme-t-il. Une fierté qu’il espère bien faire perdurer. L’an prochain, le passionné de véhicules anciens a même l’ambition de recruter. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Lemesle