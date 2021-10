A la rencontre d’un artiste du végétal dans le Gers

Dans les sous-bois de la forêt gersoise, un orchestre miniature déroule son étrange partition. Créatures de coques de noix, de pommes de pin et de brindilles, tout droit sorties de l'imagination foisonnante de Sylvain Trabut. Dans ses créations, des végétaux, rien que des végétaux glanés au gré de ses promenades. Il fait le plein régulièrement. Une simple forme va stimuler son imagination, le début peut-être d'un personnage. Ce jour-là, Sylvain improvise son atelier sur place. Feuilles, baies et graines trouvent aussitôt une nouvelle vocation. Peu à peu sa créature prend forme à force de patience et de minutie. Il imagine même des décors pour accueillir ses personnages comme autant de scènes de vie, immortalisées puis partagées sur les réseaux sociaux. Les plus grosses pièces, il les travaille chez lui comme ce dragon de 60 centimètres, un géant dans son monde de lilliputien. Un peu de vernis pour faire briller les yeux et quelques points de colle. Pour le reste, aucun artifice. Ses créatures résistent bien au temps à l'exception des couleurs. Jusqu'ici, Sylvain ne vend pas ses pièces. Il cohabite donc avec son étrange bestiaire.