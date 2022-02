A la rencontre d’une famille de menuisiers au Grand-Bornand

Le village du Grand-Bornand est une source d'émerveillement. Dans ce beau paysage, la silhouette aventureuse de Didier Perrissin a été aperçue. Il apporte la touche finale à ce chalet tout en sapin. Ce qu'il a réalisé à l'intérieur est tout aussi impressionnant. Il fait de cette grange en piteux état une maison spacieuse. Avec son équipe, il travaille comme le faisait son père, minutieusement. En trois décennies, Didier a rénové plus de 50 chalets anciens. Dans la vallée, où que vous regardiez, il y a un chalet remis sur pied par les Perrissin. Ils participent à façonner le paysage. Désormais Constantin, le fils de Didier, plus timide et très doué, lui aussi travaille ces vieux bois qui ont 300 ans. Jamais très loin, son père veille. Deux générations, deux manières de travailler. Constantin maîtrise parfaitement les nouvelles technologies comme ce centre d'usinage. Chaque midi, c'est repas en famille et ils l'affirment, "on ne parle pas boulot à table". Si cette famille tient autant à ce village, c'est parce qu'elle y est ancrée depuis longtemps. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot