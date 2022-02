A la rencontre d’une famille de producteurs de reblochon au Grand-Bornand

Ce jeudi matin, la lumière reste timide, certains baillent encore ou boivent du café admirant le village du Grand-Bornand (Haute-Savoie). Mais les Missillier travaillent déjà. Une cuve contient 300 litres de lait caillé. Emmanuel le découpe en morceaux et en retire le petit-lait avec un mouvement presque hypnotique. Ce dernier et sa femme Nathalie travaillent ensemble. La famille produit 150 reblochons par jour. Une fois par semaine, les producteurs du coin apportent sa victuaille à Jean-François Paccard, artisan affineur. Avant Emmanuel, il y a eu son père Bertrand, 92 ans, discret, malicieux et toujours prêt à donner un coup de main. En effet, le passage de relais s’est fait il y a 23 ans. Au départ, il n’y avait que huit vaches. Aujourd’hui, Emmanuel en a 40. Le travail de deux générations d’agriculteurs, bientôt rejoint par la troisième, Marie, la fille d’Emmanuel, quatorze ans. La fierté pudique, celle d’une famille de producteurs et de passionnés qui jamais ne quittera ce petit village savoyard au creux des montagnes. TF1 | Reportage Q. Fichet, Q. Trigodet