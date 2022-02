A la rencontre d’une famille de tapissiers au Grand-Bornand

Depuis l’enfance, c’était sa voix, son évidence. Faire des choses de ses mains est sa récompense. Pour Thibaut Fontaine, l'artisanat est une tradition familiale. Artistique autant que généalogique. Ils sont tapissiers, couturiers, et décorateurs. Tous les héritiers d’un matelassier. Le créateur de l’entreprise familiale est Robert, le grand-père. Pourtant, en 1983, l’entreprise de Robert périclite. Comme son fils, Jean-Paul vient de se lancer comme tapissier, il prend le risque et il embauche son père. C'est ainsi qu'il a employé son père jusqu'à la retraite. Ainsi, pendant 25 ans Jean-Paul, donne tout à son métier. Toutefois, en 2007, Jean-Paul n’en peut plus. À nouveau, la société familiale menace de fermer. Thibault son fils sort de l’école et rêve de prendre à son tour le relais. Le grand-père faisait des matelas, le père faisait des fauteuils et des rideaux, et Thibault lance la famille dans la décoration. Cela fait plaisir à Robert, le grand-père, qui tous les jours de l’année, quelle que soit la saison, vient jeter un œil à son ancien atelier. C’est une histoire de famille pleine de bobines et de silences, de teintures et de pudeurs, de coutures et de chaleurs. TF1 | Reportage S. Millanvoye, Q. Trigodet, J.P. Héquette