A la rencontre d'une famille qui travaille pour le Guide du Routard

Gavins Clemente Ruiz écrit pour le Guide du Routard. Il a amené toute sa petite famille à Pont-l'Évêque pour visiter une ferme. Ensemble, ils ont fait une découverte timide avec les vaches, mais plus chaleureuse au contact des veaux. Toutes les visites et activités sont prises en charge par la revue, mais Gavins est le seul à être rémunéré pour ce travail. "C'est lui qui bosse, c'est lui qui écrit et qui fait le travail. Après, moi je donne mon avis : j'ai bien aimé ceci, j'ai bien aimé cela", raconte Aurélie Clemente Ruiz, sa femme. Le voyage se poursuit à 45 minutes de voiture. Au milieu des pommiers, ils découvrent l'une des distilleries de Pont-l'Évêque. Près des tonneaux de Calvados, les enfants prennent à cœur leur rôle d'enquêteur. Gavins, lui, note chaque renseignement sur le lieu et sa production pour évaluer la qualité des services proposés. Dans les prochains mois, ce guide touristique souhaite multiplier les tests en famille. Pour lui, être à plusieurs fait toute la différence.