Maréchale-ferrante dans les Côtes-d'Armor

Mathilde Couvrand change les fers de Philibert, le grand poney de Garence. L'opération est indolore pour l'animal. Avant le ferrage, ce dernier s'offre une pédicure à domicile. Porté à 800 °C, l'élément se manipule avec une bonne dose d'huile de coude. Il s'agit d'un métier physique qu'exercent très peu de femmes, une quarantaine seulement sur un peu plus de 2 000 maréchaux de l'Hexagone. Partout dans le pays, la maréchalerie se développe en même temps que l'équitation de loisir ou de tourisme. Du travail, il y en a, car les fers se changent toutes les six semaines en moyenne. Autrefois, les chevaux se rendaient dans l'atelier du maréchal-ferrant. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Mathilde fait des kilomètres avec sa forge mobile. Le moment qu'elle préfère le plus, c'est quand elle rentre chez elle pour s'occuper de ses propres équidés. "Je ne vois pas ma vie sans eux. Je suis habituée à les voir tous les jours et ça m'apporte du bonheur au quotidien", dit-elle. À 26 ans, elle s'épanouit dans son métier et continue à faire résonner un savoir-faire, vieux de 2 000 ans.