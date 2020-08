A la rentrée, il va falloir s'habituer au port du masque en entreprise

Tout comme dans les transports en commun et dans certaines rues, le masque sera aussi obligatoire dans les entreprises à partir de la rentrée. On se retrouve donc masqué quasiment toute la journée. Si pour certains, cette mesure est une aberration, pour d'autres, c'est une évidence. Cela permet de se protéger contre le virus, même si pour quelques secteurs, ce petit accessoire présente quand même une contrainte.