A la Sainte-Barbe, le blé porte bonheur en Provence

Pour trouver le blé de l'espérance, il a fallu se lever de bonne heure ce vendredi matin. Dans une boulangerie à Marseille (Bouches-du-Rhônes), on en vend depuis un mois. Et en ce jour de la Sainte-Barbe, il reste encore quelques sachets. Ils sont vendus un euro la pièce au profit des hôpitaux. Les employés aussi se prêtent à la tradition et espèrent du bonheur pour toute l'équipe. Planter le blé ou des lentilles est en effet signe de prospérité dans la culture populaire. Pour que les graines germent bien, chacun a sa technique. Dans cette boulangerie, on a opté pour la danse du blé. Tradition provençale par excellence, les Marseillais ont tous un souvenir avec le blé de la Sainte-Barbe. Le plus souvent, il s'agit de souvenirs d'enfance. Un rituel que Jean-Claude et Marie-Madeleine partagent avec leur petite-fille de trois ans. La première étape consiste à déposer du coton dans un bol. Pour la deuxième étape, l'imbiber d'eau. Enfin, on y dépose le blé. La Sainte-Barbe sonne le début des fêtes 20 jours avant le réveillon de Noël. Le blé qui aura germé trônera en effet fièrement sur la table de Noël avec les treize desserts provençaux.