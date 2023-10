À la santé du roi !

Noémie a encore du mal à croire ce qui lui arrive. Depuis vendredi, elle enchaîne les appels, des dizaines de coups de fil et des centaines de mails, tous pour la même raison. Le moment qui bouscule la vie de la vigneronne, le voici : le roi Charles, pendant sa visite à Bordeaux (Garonne) vendredi dernier, goûte son vin. Dans les rues de la ville, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Noémie n'était pas présente, elle a eu la surprise en images : "j'ai eu cette sensation qu'une fraction de seconde, il s'est dit "c'est différent de ce que je bois d'habitude", et (...) on m'a dit qu'il a beaucoup aimé le vin". Sur ses six hectares de vignes, les vendanges viennent de se terminer. Noémie espère que cette effervescence ne sera pas éphémère. TF1 | Reportage A. Brousse, D. Bertaud