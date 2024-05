À la source des villes d'eaux

Un petit filet d'eau a fait la notoriété d'Évian (Haute-Savoie). Tout commence en 1789, quand un marquis malade se soigne en buvant l'eau de la source Cachat. "C'est le moment où son docteur a fait analyser l'eau, et on s'est rendu compte que l'eau était thérapeutique finalement", raconte Evelyne Hurtaud, guide. Les curistes affluent. Évian devient Évian-les-Bains. De luxueux pavillons sont bâtis pour attirer la clientèle. Une buvette, cathédrale de bois, en est le plus bel exemple. C’est un pari fou réalisé pour faire des économies. À l’époque, le béton coûtait trop cher. Les architectes ont récupéré le bois dans les forêts alentour. Imaginez au début du XXe siècle, les curistes s’attablaient sous les rayons du soleil pour déguster de l’eau. Depuis quelques années, Évian mène d’importantes rénovations pour redonner vie à ce patrimoine thermal. Au Casino, un artisan nous conduit dans les coulisses des travaux. Sous la coupole à 25 mètres de haut, les peintres et doreurs reconstituent la fresque très abîmée. Près de 100 ans après l’âge d’or du thermalisme, ces villes d’eaux attirent autant pour leurs bienfaits que pour leur histoire. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Gruber, F. Marchand