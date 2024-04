À l'abri de la pluie : chasse géante dans une grotte

Se prendre pour un homme des cavernes, se glisser dans les cavités et partir chasser, non pas l'ours, mais les œufs de Pâques. Les règles du jeu, c'est Valentine qui nous les explique : "on doit ramasser quatre couleurs dans les œufs. Et après, quand on sort, on a de vrais œufs". Et chasser les œufs dans une grotte façonnée il y a des millions d'années, au milieu des compressions et des lacs souterrains, c'est mieux que dans le jardin. "C'est l'occasion de la visiter en même temps" ; "c'est mieux que dans le jardin, ça fait une petite animation", nous ont affirmé des mères de famille. Mais au fait, quels goûts ont-ils cette année ? "Ils sont en plastique", nous a confié un enfant. Et il y a une raison. "C'est pour éviter que les chauves-souris, on en a environ 600, viennent les grappiller avant les enfants", nous a-t-on expliqué. Rassurez-vous, le chocolat attend bien les enfants à la sortie. Que faisaient les hommes préhistoriques pour se divertir un dimanche de Pâques ? La question intrigue. Une chose est sûre, ils n'avaient pas la chance de goûter au chocolat. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy