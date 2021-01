La station de ski de Lacaune a fait le plein

Des sapins qui se courbent et la neige en abondance, de tels paysages sont assez rares sur les montagnes de Lacaune. Alors, les vacanciers en ont profité. "J'ai skié trois fois dans la semaine, c'est exceptionnel", a expliqué un skieur. Les années précédentes, la station de ski ne parvenait à ouvrir ses pistes que quelques jours par an et jamais pendant les vacances de Noël. Située à 1 000 mètres d'altitude, Lacaune est une petite station. Pour seule infrastructure, elle dispose de trois pistes de fond et d'une cabane en bois. Éric Juré s'occupe généralement seul du domaine. L'accès y est gratuit. On ne paie que la location des matériels. Cette année, il y a eu beaucoup de monde. Certains ont délaissé les grandes stations où les remontées mécaniques sont fermées. Nombreux sont ceux qui ont découvert le ski de fond pour la première fois. Sur la piste de luge, on a profité du dernier week-end des vacances. Et ceux qui ont eu envie de s'évader ont pu faire une petite sortie dans les sous-bois pour un instant de bonheur en famille.