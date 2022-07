"À l'aise dans l'eau" avant les vacances

Déjà à l'aise dans le grand bain, pourtant ces enfants ne nagent sans brassards que depuis quelques heures. Ils ont entre quatre et six ans. Et cette semaine, ils vont passer une heure dans l'eau chaque jour. Le but : acquérir les bons réflexes pour éviter les noyades et surtout prendre conscience. "Le but de l'exercice, c'est que les enfants, ils passent de la position debout à la position allongée", explique Mohamed Mezrag, maître-nageur. C'est un exercice pas si facile, mais qu'Agathe, quatre ans, commence à bien maîtriser. Le bassin mobile construit dans un container se déplacera gratuitement dans quatre quartiers. En priorité, il y a ceux qui sont les plus éloignés des piscines municipales. "C'est nous qui venons vers eux pour les initier, leur donner le goût à la pratique et leur apprendre les premiers rudiments", lance Alexis Baye. À terme, si l'expérience est concluante, cette piscine pourra se rendre d'école en école afin de toucher un public beaucoup plus large. TF1 | Reportage E. Spertino, E. Schings