À Landunvez, devenez capitaine d'un salon de thé

Dans le port de Landunvez (Finistère), parmi les petits navires de pêche, il en est un qui n'a pas navigué depuis presque 20 ans. C'est peut-être l'annonce la plus insolite du site SOS Villages. En effet, le bateau est devenu un salon de thé baptisé "Fleur des Thés". Marie-Claude Merceur tient la barre depuis 17 ans, toujours aux petits soins pour ces petits bateaux de passage. Aujourd’hui, elle a décidé de prendre le large. Elle part à la retraite et peine à trouver un repreneur. Pour les habitués de la première heure, voir le "Fleur des Thés" disparaître serait un crève-cœur. Toute la commune est attachée à cet endroit, même les plus jeunes. Ce vaisseau conserve encore quelques traces de son passé. La coque en bois a déjà connu deux belles vies. Le troisième chapitre de son histoire reste à écrire. Marie-Claude, elle, est prête à tourner la page. Elle compte sur la magie de SOS Villages pour que le "Fleur des Thés" ne largue plus jamais les amarres. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher