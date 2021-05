À l'approche de l’été, la saison des régimes est lancée

Passer ses journées enfermé, bouger moins, manger plus... ou quand confinement rime avec prise de poids. Heureusement, on voit enfin le bout du tunnel. C'est le moment de se reprendre en main. Les rayons des pharmacies nous le rappellent, ils débordent sous les coupe-faim et autres méthodes pour nous faire fondre. Il faut tout de même compter entre 20 et 80 euros pour quinze jours de traitement. Le mieux c'est de se faire conseiller. À Lyon (Rhône), Sylvie a choisi de suivre un coach. Durant sa séance, elle est équipée d'une drôle de combinaison. "C'est un super engin qui permet de stimuler à haute intensité tous les muscles du corps", explique le diététicien Pierrick Gillet. Ajoutés à cela, un régime strict et des astuces pour tenir. Parmi elles, il ne faut jamais faire les courses avant le repas et éviter les rayons de produits qui nous attirent. La règle c'est de ne pas dépasser les 2,5 kilos de perte de poids par mois. Résultat pour Sylvie, 20 kilos en moins en six mois. Moralité pour maigrir : il faut prendre son temps.