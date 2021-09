A l'assaut du GR20 en Corse

C'est une montagne dans la mer qui se dévoile chaque saison pour plus de 18 000 randonneurs. Une mer de nuages parfois, où l'on découvre des paysages à couper le souffle. Le granite se reflète dans les lacs, le chemin est escarpé et les organismes sont soumis à rude épreuve. Le GR20 se gagne et il commence au nord de l'île dans le village de Calenzana (Haute-Corse). Les jumeaux, qui tiennent le bar historique du village, accueillent des milliers de randonneurs avec leur rêve de sommet. Ils fêtent beaucoup de départs, mais aussi des arrivées, car les 179 km du GR20 se font dans les deux sens. L'aventure va durer quatorze jours. Nathalie et César vont affronter 11 000 mètres de dénivelés positifs, s'accrocher parfois à des chênes pour découvrir des cimes et des lacs entourés par les parois rocheuses. Les deux premières étapes sont rudes, le souffle est court. Au refuge de Carrozzu, les gardiens du parc naturel national de Corse sont aguerris et réconfortent souvent les randonneurs. Mais pas le temps de lézarder, à quelques minutes du refuge se trouve une des attractions du GR20, la passerelle de Spasimata.