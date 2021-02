À l'assaut d'une cascade de glace dans le massif des Écrins

Dans le massif des Écrins, les visiteurs sont admiratifs et se laisseraient presque convaincre d'aller gravir une cascade de glace. Et c'est d'ailleurs accessible à tous, avec un guide spécialisé. Chacun doit être équipé d'un piolet pour accrocher la glace, et de crampons, fixés sur les chaussures, pour ne pas glisser. Adepte de l'escalade en famille, en montagne, Julie s'est lancé un défi sur la glace. Bien concentrée, elle applique à la lettre les conseils de son père. Souple dans ses gestes, Julie escalade les 30 mètres de paroi gelés, avec aisance. Grâce à des conditions météo particulièrement favorables cet hiver, les cascades se sont figées en glace dans le parc des Écrins. Elles sont réservées cette fois aux grimpeurs plus aguerris. Encadrées par un guide de haute montagne, trois copines veulent vivre le grand frisson. Après de longues minutes de marche dans la poudreuse et une pente très raide, enfin, elles découvrent la cascade au nom peu rassurant, Fracastorus. Ce décor éphémère peut disparaître, c'est le risque avec le redoux dans les Hautes-Alpes ces derniers jours.