À l’Assemblée, on change aussi les fauteuils

Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Ici, tout est une histoire de minutie et de patience. Sièges et accoudoirs, tout doit être refait, avec la même couleur rouge traditionnelle et tissu en laine mohair de rigueur. On compte 577 sièges et des milliers de manipulations pour redonner un coup de jeune à des fauteuils vieux de 20 ans. Alors finis les accoudoirs en plastique. Ils seront en bois désormais, et l’assise refaite de bout en bout. À 19 ans, Emma est étudiante en bac professionnel maroquinerie. Ce stage, elle n’est vraiment pas prête de l’oublier. "C’est quelque chose d’extraordinaire de se dire qu’on est en train de faire des sièges qui vont à l’Assemblée nationale. C’est une fierté", confie-t-elle. C’est une course contre la montre pour laisser son empreinte dans l’un des lieux les plus prestigieux de la République française. Ultime retouche, et des salariés de l’entreprise Techno Logistique d'Aulnat iront, eux-mêmes, réinstaller les fauteuils à l’Assemblée avant l’arrivée des nouveaux députés. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes