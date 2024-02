À l'école de la crème des pâtissiers

Ces pâtisseries sont le résultat de nombreuses heures de travail et d'années de perfectionnement. Nichée au cœur de l'Auvergne, la plus grande école de pâtisserie sucrée du monde se trouve à Yssingeaux (Haute-Loire), une petite ville de 7 000 habitants. Une idée surprenante pour Théophile, étudiant en deuxième année. Les cartables sont remplacés par des valises. À la place des cahiers ou des stylos, un inventaire d'ustensiles étonnant. Ici, l'emploi du temps ressemble à un menu. Au programme cet après-midi là, les gâteaux de mariage. Mais avant de maîtriser parfaitement la recette, les élèves ont le droit à quelques petites astuces. Goûts, textures, visuels, rien n'échappe à l'œil intransigeant du chef pâtissier. Tous les ans, l'école accueille plus de 1 500 élèves répartis dans onze salles de cours aux allures de cuisine géante. Et derrière chaque porte, une nouvelle pâtisserie qui met l'eau à la bouche. Dans cette salle, on prépare des petits bonbons brillants. L'exercice est loin d'être simple. TF1 | Reportage C. Emeriau, A. Flament, C. Olive