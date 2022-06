A l’école des alpages

Le tintement des cloches se mélange aux voix des jeunes éleveurs. Le réveil sonne à cinq heures tous les matins pour la traite. Ouverte il y a un an, cette école d'alpagistes forme des élèves en BTS et en stages chaque été. C'est une formation qui va de la traite du troupeau à la production de fromage, sous l'œil de Louisa Daude, la bergère. Ce jour-là, ils fabriquent des meules d'abondance de manière totalement artisanale. Le nez dans la cuve, chauffée à 47 degrés, les apprentis deviennent des acrobates. En Haute-Savoie comme ailleurs, un bon alpagiste doit aussi savoir affiner et vendre ses fromages. Ils vivent et dorment ici à 1 650 mètres d'altitude, dans le massif des Aravis. De quoi peut-être susciter des vocations. Ce travail agricole, c'est la passion et sans doute le futur métier d'Ilan Lisa. À 17 ans, ce lycéen connaît le nom de chaque vache. "Quand on leur donne de l'amour et de l'attention, elles nous le rendent", exprime-t-il. Amoureux des montagnes, un contemplatif ne voit son avenir nulle part ailleurs. Il sera là-haut, au milieu des alpages. TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Thizy